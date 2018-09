Nieuwe ruiterroutes in Midden-Delfland

Midden-Delfland heeft er sinds deze week officieel bijna twintig kilometer aan ruiterpaden en -sporen bij. Vijf ruiters hebben het nieuwe ruiterpad langs de A4 vrijdag in gebruik genomen.

Het gaat om nieuwe ruiterroutes. De provincie heeft daarnaast drie miljoen euro uitgetrokken voor het verbeteren van ruiterpaden in Zuid-Holland.

Beheer bestaande routes

Jasper Kuipers, hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland, dat de nieuwe paden heeft aangelegd: "Het was een uitdaging om goede plekken te vinden om nieuwe routes aan te leggen. Midden-Delfland is een prachtig natuur- en recreatiegebied dat je niet helemaal wil vol leggen met extra wegen en paden. Samen met vertegenwoordigers van de ruiters en gemeenten zijn we er goed uitgekomen. Vanaf nu focussen we ons op het beheer van de 50 km aan nieuwe en bestaande ruiterroutes."

Routes

Er is ook een kaartje gemaakt met de ruiterroutes, dat is gratis verkrijgbaar bij stallen en maneges in Midden-Delfland en bij VVV’s en de gemeenten. Daarnaast zijn op meerdere parkeerplaatsen panelen met informatie over de ruiterroutes geplaatst.