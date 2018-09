Een vrachtwagen is zaterdagmorgen van de Maasdijk vlakbij Hoek van Holland gereden en gekanteld. De chauffeur raakte daarbij gewond.

Vermoedelijk gebeurde het ongeluk doordat hij bij een rotonde door nog onbekende oorzaak rechtdoor reed, dwars door de vangrail. De vrachtwagen ramde daarbij ook nog een lantaarnpaal en kwam vervolgens op zijn kant terecht.

De provinciale weg N220 over de Maasdijk is in beide richtingen dicht tussen Heenweg en het dorp Maasdijk.