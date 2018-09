Hoek van Holland teleurgesteld over uitstel Hoekse Lijn

De gebiedscommissie van Hoek van Holland is teleurgesteld over de verdere vertraging van de Hoekse Lijn. De nieuwe metroverbinding zal nu op zijn vroegst eind januari 2019 gaan rijden. Dat terwijl er nog steeds veel klachten zijn over de huidige situatie.

De gebiedscommissie zegt wel te begrijpen dat de veiligheid van de passagiers boven alles gaat en hoopt dat het uitstel minimaal is. “Voor mensen die dagelijks afhankelijk zijn is iedere dag er één te veel”, aldus de Hoekse Gebiedscommissie. Aan de bewoners is het moeilijk uit te leggen dat de zoveelste vertraging een feit is.

Ook de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zijn niet blij met het uitstel .

Volgens de gebiedscommissie zijn er nog heel wat klachten over de hoeveelheid abri’s in Schiedam: deze bieden onvoldoende bescherming voor de hoeveelheid reizigers die momenteel gebruikmaakt van het vervangend vervoer per bus.

Ook zijn de bussen in de spits nog steeds overvol.

De gebiedscommissie zegt te verwachten dat er passende maatregelen worden genomen om de overlast van de vertraging tot een minimum te beperken voor de reizigers. Eerder al stelde de RET op aandringen van de Hoekse Gebiedscommissie de nooduitgangen op de beide metroperrons op Schiedam Centrum open voor reizigers.

De Hoekse Lijn zou eigenlijk in september 2017 gaan rijden. Al snel bleek dat die datum veel te voorbarig was. Er zou veel te weinig tijd voor de ombouw van de oude spoorverbinding zijn ingecalculeerd.

Onder meer door de vertraging liepen de extra kosten van het project op met 90 miljoen euro. Die overschrijding kostte wethouder Pex Langenberg (Rotterdam) zijn positie. Deze extra vertraging - het zou eind 2018 worden - kost geen extra geld, benadrukt de huidige wethouder Visser . De laatste vertraging komt voornamelijk door de beveiligingssoftware die pas begin november wordt opgeleverd. Daarna moet er nog uitgebreid getest worden.

