De vragen van 15 september 2018

Tijdens de uitzending van zaterdag 15 september was dichter Wessel Klootwijk te gast, had Okkie weer een nieuwe Cover en Origineel en kregen we vragen over cola, dronken scootmobielbestuurders en vroegen we ons af wat een ogenblikje nou precies is...

Heeft u een ogenblikje?

Arie Vermaas vraagt zich af waar de oorsprong van het woord 'ogenblikje' ligt.

Paula Gerrard vraagt zich hoe het kan dat de Nederlandse Glennis Grace deel mag nemen aan America's Got Talent. Ze is immers toch geen Amerikaanse?

Wil Lamers belt om te vragen waarom we in het woord 'Wereldhavendagen' de klemtoon leggen op 'haven', en niet op wereld.

Boyan Ephraim: Waarom hebben mannen eigenlijk tepels? Wij geven toch geen melk...

Bep Guijt wil weten of het klopt dat het drinken van cola helpt tegen buikpijn.

Collega Marcia Tap: Altijd als ik nies, krijg ik kippenvel. Hoe kan dat?

Anne Berens hoorde vroeger vaak de uitdrukking 'Zwarte Jannetjes' en wil graag weten waar dat betekent.

Olaf Blom schoof aan in de bibliotheek met de vraag hoeveel 112-voertuigen er in Nederland zijn.

Piet Daniels ziet regelmatig ouderen op een scootmobiel arriveren in zijn buurtcafe. Na een goeie borrel vertrekken ze ook weer op diezelfde scootmobiel. Hij vraagt zich af of dit mag.

Kees van Donk heeft een melkkoker gekocht, en er zitten gaten in het deksel. Hij vraagt zich af waarom die gaten daar zitten.

Kees van Donk heeft een melkkoker gekocht, en er zitten gaten in het deksel. Hij vraagt zich af waarom die gaten daar zitten.