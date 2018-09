Van aardappel in de grond tot friet in je mond

Numansdorpers vieren deze zaterdag het aardappeloogstfeest. Bezoekers van het feest kunnen zelf aan de slag om het hele proces van aardappel tot aan frietje te doorlopen.

Het aardappeloogstfeest is bij Novifarm, de aardappelboer van Bram Ladage. Bezoekers, waaronder veel kinderen, rooien eigenhandig de aardappelen uit de grond om er vervolgens mee langs de schrap-, schil-, en hakmachine te gaan. De laatste stop is de patatkraam, waar van de verse aardappel friet wordt gemaakt.

“Het is leuk om kinderen iets bij te brengen over het product voordat het een zakje friet is”, zegt Rocco Ladage. “Zo zien ze bewust dat patat van een aardappel wordt gemaakt, in welke grond die aardappel groeit en dat het dus zeker geen fabrieksproduct is.”

Bram Ladage is in 1967 begonnen met een patatkraam op de Rotterdamse markt en inmiddels uitgegroeid tot een formule met meer dan dertig winkels in heel Nederland.

Bekijk de reportage hierboven