Thea Beckmanprijs voor jeugdroman over slavernij

De in Maassluis geboren kinderboekenschrijver Arend van Dam heeft de Thea Beckmanprijs gewonnen voor zijn jeugdboek De reis van Syntax Bosselman.

Het boek gaat over een Surinamer die voor de Wereldtentoonstelling van 1883 in Amsterdam samen met 27 landgenoten naar Nederland wordt gehaald. Niet als eregast, zoals hem is beloofd, maar om als rariteit te worden tentoongesteld.

“Het boek gaat over een uiterst pijnlijke episode uit onze geschiedenis. Aan een boek dat je door elkaar schudt en aan het werk zet”, zo zegt de jury.

De kinderboekenprijs is genoemd naar de in 2004 overleden Rotterdamse schrijfster Thea Beckman, die onder andere Kruistocht in Spijkerbroek schreef. De wedstrijd dient om goed geschreven verhalen met een overtuigende historische insteek in het zonnetje te zetten.

Van Dam wint hiermee een geldbedrag van 1000 euro.