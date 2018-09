Deel dit artikel:











Van der Mark derde in Portugese race Michael van der Mark (Bron: ANP - Vincent Jannink)

Michel van der Mark is zaterdag voor de achtste keer dit seizoen op het podium beland van een race in het WK Superbike. De Rotterdamse motorcoureur finishte als derde op het circuit van Portimão in Portugal.

Van der Mark kwam ruim vier seconden na de Britse winnaar Jonathan Rea (Kawasaki) over de streep. Marco Melandri (Ducati) uit Italië finishte als tweede, net voor Van der Mark. Het was alweer de elfde zege van dit seizoen voor Rea. De Noord-Ier lijkt af te stevenen op zijn vierde wereldtitel in de klasse van zware motoren. Van der Mark bezet de derde plaats. Zondag is er nog een race in Portimão.