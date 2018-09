Maeslantkering en Hartelkering dicht voor jaarlijkse test

Rijkswaterstaat sluit zaterdag aan het begin van de avond de Maeslantkering en de Hartelkering. De schuiven waren rond 18:20 dicht.

Het gaat om een test. Elk jaar kijkt Rijkswaterstaat vlak voor het begin van het stormseizoen of de keringen nog wel goed werken. Het stormseizoen begint op 1 oktober en duurt tot half april.

De Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering genoemd, beschermen 2 miljoen mensen in Zuid-Holland tegen stormvloeden vanaf zee.

De laatste keer dat deze keringen dicht moesten was begin dit jaar, in januari. Toen moesten alle waterkeringen in Nederland dicht vanwege storm en hoog water. Dat was nog nooit eerder gebeurd.