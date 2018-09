Duarte weer terug bij Sparta: 'Eer om voor Nederland te spelen'

Deroy Duarte was vorige week, net als zijn ploeggenoot Abdou Harroui, zonder te spelen één van de meest besproken Spartanen. Hij moest meedoen met Nederland Onder 20, waardoor de middenvelder niet bij de Kasteelclub in actie kon komen. "Ik heb er niet veel van meegekregen", blikt hij terug op de vorige week.

"Volgens mij had ik geen keuze, toch? Ik las dat, als ik niet zou gaan, ik geschorst zou worden. Maar ik vind het sowieso mooi en een eer om voor Nederland te spelen. De keuze was snel gemaakt", aldus Duarte, die bij Nederland Onder 20 een beetje griep had.

Nu kan Duarte zich weer focussen op Sparta, dat het zondag opneemt tegen FC Den Bosch. De middenvelder denkt dat de Rotterdammers, ondanks drie zeges op een rij, beter kunnen. "Ik geloof dat er nog rek in zit en dat we dit gaan verbeteren", vertelt de middenvelder.

Wat Duarte nog meer te vertellen had over Nederland Onder 20 en zijn positie bij Sparta, zie je in het bovenstaande interview met verslaggever Sinclair Bischop.