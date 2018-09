Amateurvoetbal: XerxesDZB te sterk voor Capelle

Capelle heeft zaterdag in de hoofdklasse A de derby tegen XerxesDZB niet kunnen winnen. In Rotterdam verloor de degradant uit de derde divisie met 2-1 van de promovendus. De winnende goal van XerxesDZB werd vlak voor tijd gemaakt.

Maandag is in Sportclub Rijnmond een reportage te zien over Capelle, dat vorig seizoen uit de derde divisie zakte. Het programma volgt gelijk na FC Rijnmond. De talkshow begint om 17:23 uur en wordt vervolgens ieder uur herhaald.

Uitslagen uit de hoofdklasse A:

Spijkenisse-Nootdorp 4-1Zwaluwen-RKAV Volendam 3-1FC Rijnvogels-Sportclub Feyenoord 2-4

Tweede divisie:

Barendrecht was de enige regioploeg die kon winnen. De ploeg van coach Albert van der Dussen won met 3-0 van Scheveningen. Excelsior Maassluis ging op bezoek bij HHC Hardenberg met 2-0 onderuit. Jong Sparta leed een 2-1 nederlaag bij IJsselmeervogels.

Derde divisie zaterdag:

SteDoCo verloor in eigen huis met 2-0 van Quick Boys. Ook ASWH kon geen punten bijschrijven. HSV Hoek bleek in Zeeland met 2-1 te sterk voor de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht.