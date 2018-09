Deel dit artikel:











Opnieuw brand in een cel van tbs-kliniek Kijvelanden Tbs-kliniek De Kijvelanden

In een cel in tbs-kliniek Kijvelanden in Poortugaal heeft korte tijd iets in brand gestaan. De patiënt werd op tijd uit de cel gehaald en de brand is direct door een medewerker geblust.

Drie medewerkers kregen bij het blussen van de brand rook binnen. Ze zijn nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Lees ook: Brand in tbs-kliniek Kijvelanden in Poortugaal onder controle Eind augustus was er ook brand in een van de cellen van de kliniek. Toen werd een hele etage ontruimd, één persoon raakte lichtgewond.