Pride Walk Dordrecht: 'Geweld tegen LHBT moet stoppen'

Zaterdag kleurde de Dordtse binnenstad roze voor de viering van de jaarlijkse Dordrecht Pride. Voor het eerst dit jaar was er ook de Pride Walk, een protestmars tegen antihomogeweld.

Pesterijen, scheldpartijen, bedreigingen en ook fysiek geweld zijn nog altijd dingen waar lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders vaak mee te maken hebben. In Dordrecht haalden twee gevallen daarvan dit jaar het nieuws. Reden voor de organisatie om tijdens de Pride van dit jaar extra stil te staan bij deze vormen van geweld.

Met de Pride Walk liepen ook burgemeester Wouter Kolff en VVD-Kamerlid Antoinette Wolff mee, samen met een paar honderd deelnemers. De stoet liep van de Grote Markt naar het Beverwijcksplein.

Roze kerk

Maar de Dordrecht Pride was vooral ook een feest. In een grote roze opblaaskerk konden bezoekers trouwen voor één dag bij een echte trouwambtenaar, er was een lifestylemarkt, foodtrucks en natuurlijk waren er veel organisaties die opkomen voor de rechten en acceptatie van de LHBT+-gemeenschap, waaronder Roze in Blauw van de Nederlandse politie.

Er waren optredens op het Beverwijcksplein met zaterdagavond als hoofdact zangeres Anita Meyer.