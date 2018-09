Feyenoord Futsal onderuit in eerste thuiswedstrijd

De zaalvoetballers van Feyenoord Futsal hebben zaterdagavond in het Topsportcentrum een nederlaag geleden. De Rotterdammers verloren in eigen huis met 5-3 van Groene Ster Vlissingen.

Feyenoord Futsal, het voormalige TPP Rotterdam, begon slecht aan de wedstrijd. De Zeeuwen gingen namelijk met een 4-0 voorsprong de rust in. In de tweede helft kwam Feyenoord Futsal beter voor de dag. De thuisploeg knokte zich terug tot 3-4, maar in de slotseconde scoorde Groene Ster nog een treffer (3-5).

Na twee wedstrijden heeft Feyenoord Futsal in de eredivisie nog geen punten, net als ASV Lebo en White Stones.