Onnodig gelijkspel voor Excelsior in Tilburg

Excelsior heeft zaterdagavond in Tilburg een overwinning weggeven tegen Willem II. De Rotterdammers stonden vlak voor tijd nog met 2-0 voor, maar de Brabanders knokten zich in de laatste minuten nog naar een punt (2-2). Het team van trainer Adrie Poldervaart heeft na vijf duels in totaal vijf punten.

In de eerste helft konden beide teams niet altijd overtuigen. Willem II zette in de beginfase flink druk en kreeg met Donis Avdijaj een aardige mogelijkheid. Zijn schot ging echter naast. Net voor het kwartier knalde Luigi Bruins de bal net over het doel van de Tilburgers.

Na iets meer dan een half uur spelen was het raak voor Excelsior. Bruins kreeg in het zestienmetergebied met ietwat geluk de bal voor zijn voeten. De creatieve Rotterdammer rondde koelbloedig af (0-1). Na de Rotterdamse treffer gooide Willem II het tempo omhoog. Zo moest Sonny Stevens redden op een schot van Aras Özbiliz.

Spectaculaire tweede helft

Na de rust was het smullen geblazen. Beide teams kregen een aantal goede kansen om te scoren. Al duurde het even totdat de teller ging lopen. Excelsior had namelijk de wedstrijd eerder moeten beslissen via een aantal mogelijkheden van Elias Már Omarsson en Ryan Koolwijk. Ook knalde Jerdy Schouten de bal op de lat.

In de 82e minuut was het wel raak voor de Kralingers. Denis Mahmudov knalde de bal buiten het zestienmetergebied tegen de touwen (0-2). Willem II ging vervolgens aanzetten. Via Fran Sol kwamen de Tilburgers terug in de wedstrijd (1-2). Twee minuten voor tijd produceerde het team van trainer Adrie Koster de verdiende 2-2 via Kristófer Kristinsson.

Willem II - Excelsior 2-2 (0-1)

31' 0-1 Luigi Bruins

82' 0-2 Denis Mahmudov

85' 1-2 Fran Sol

88' 2-2 Kristófer Kristinsson

Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Schouten, Messaoud, Koolwijk (90' Haspolat); Edwards, Omarsson (87' Hadouir), Bruins (81' Mahmudov)