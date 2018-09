Schouten teleurgesteld en kritisch na weggegeven zege Excelsior

Jerdy Schouten baalde flink na het 2-2 gelijkspel van Excelsior tegen Willem II. De Kralingers stonden vijf minuten voor tijd met 2-0 voor, maar de Brabanders pakten alsnog een punt. "Het is schandalig dat je geen drie punten pakt", zegt hij.

"We kozen ervoor om iets achteruit te gaan en compacter te gaan spelen. Normaal geef je dan niet de ruimte die we gaven bij de twee tegengoals. Dat hebben we niet goed gedaan", aldus een kritische Schouten. Vooral bij de 2-2 was het ongeloof groot bij Excelsior.

Toch zag Schouten ook positieve punten: "We kunnen goed voetballen, maar dat moet nu uitdraaien tot drie punten. Dat had tegen Willem II gemoeten."

