Matig Feyenoord speelt gelijk tegen AZ

Feyenoord heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen AZ. In Alkmaar scoorde Albert Guðmundsson voor AZ en Steven Berghuis voor Feyenoord.

AZ was vanaf minuut één de betere ploeg. De ploeg van John van den Brom joeg Feyenoord op en kwam makkelijker tot kansen. Zo slalomde Oussama Idrissi door de verdediging van de Rotterdammers en kwam hij in kansrijke positie. Zijn schot vloog echter over.

Maar na vijf minuten voetbal nam AZ wel een voorsprong. Na een slechte pass van Steven Berghuis kreeg Myron Boadu uiteindelijk de bal. Hij gaf de bal voor op Guðmundsson, die koel bleef en binnenschoof: 1-0. Feyenoord kreeg uit een hoekschop tien minuten later wel de kans om gelijk te maken. Tonny Vilhena kopte echter op AZ-doelman Marco Bizot.

AZ even onzeker

De Alkmaarders werden daarna onzeker. Een slechte pass in de verdediging kwam bijvoorbeeld voor de voeten van een Feyenoorder. Jordy Clasie haalde daarna uit, maar zag zijn inzet geblokt worden. De inzet van Toornstra die daarop volgde, ging hoog over.

Na goede kansen voor Idrissi en Toornstra, wist Feyenoord voor rust gelijk te maken. Tonny Vilhena bleef sterk op de been na een duw in zijn rug. Hij gaf de bal op Sam Larsson, die op zijn beurt Berghuis bereikte. Hij schoof binnen en vierde het feestje: 1-1.

Kansen voor AZ

Na rust was AZ weer beter. Zo moest Malacia via een tackle in het strafschopgebied ingrijpen. Zijn tackle pakte goed uit en het gevaar was geweken.

Maar AZ ging door. Rechtsback Ricardo van Rhijn schoot bijvoorbeeld met een stuit naast. De ingevallen Adam Maher gaf even later een uitstekende pass op Bjørn Johnsen, die alleen een rollertje kon produceren.

Feyenoord zette daar eigenlijk alleen een kopbal op Bizot van Eric Botteghin tegenover. Daardoor bleven de ploegen na 90 minuten voetbal in evenwicht.

Scoreverloop

5' 1-0 Albert Guðmundsson40' 1-1 Steven Berghuis