Praat mee over AZ-Feyenoord

Feyenoord moet zondag winnen om aansluiting te houden met Ajax en PSV, die zaterdagavond allebei wonnen. De Rotterdammers staan wel voor een pittige uitwedstrijd bij AZ. Uiteraard volgt RTV Rijnmond dit belangrijke duel op de voet.

Het wedstrijdverslag van AZ-Feyenoord is vanaf 12:15 uur live te horen in Radio Rijnmond Sport, dat een kwartier eerder al begint. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn in het AFAS Stadion de commentatoren. Bart Nolles presenteert het programma dat tot 18:00 uur duurt. Later verschijnt op deze pagina een liveblog.

