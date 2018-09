Door vliegangst maar een keer in De Doelen: Aretha Franklin

De Rotterdamse souldiva Shirma Rouse brengt zondagavond een muzikaal eerbetoon aan de onlangs overleden Queen of Soul, Aretha Franklin. Wat weinig mensen weten, is dat Franklin maar een keer een buitenlandse tour maakte. Op 28 april 1968 trad ze op in het Concertgebouw in Amsterdam én in de Rotterdamse Doelen.

De kranten waren destijds lyrisch over Franklins optreden. “Met een ongekend indringend vermogen, een pure kracht en muzikaliteit hield zij in de Maasstad 1500 mensen in haar ban”, recenseerde Het Parool “Het resultaat was een prachtige show”, concludeerde Het Vrije Volk.

Vanwege haar vliegangst kwam Aretha Franklin nooit ver buiten de Verenigde Staten. Haar komst naar Nederland was mogelijk gemaakt door de bekende Nederlandse impresario Paul Acket. Hij regelde ook optredens van wereldsterren als Paul McCartney, de Bee Gees, Ike en Tina Turner en Ray Charles op staan.

Voor Acket was het een hobby om dit soort concerten te regelen. Hij kon er niet van leven. “Er zitten vaak ook grote risico’s aan”, zei Acket.

De impresario liet weten dat Aretha Franklin haar begeleidingsgroep Sweet Inspirations meenam. Die bestond uit tien man.

Ga nu!, was het advies dat fans in de media kregen. “Gezien het uitzonderlijk hoge honorarium dat Aretha als veelvuldig Gouden-Platen-winnares in Amerika vraagt, zullen deze concerten voorlopig niet alleen de eerste, maar ongetwijfeld ook de laatste concerten op het continent zijn”.

Dat laatste klopte, maar had meer te maken met de vliegangst van de domineesdochter. Haar bezoek aan Nederland was haar eerste en uiteindelijk enige buitenlandse tournee.

Franklins hoge honorarium vertaalde zich in de toegangsprijzen. De goedkoopste kaartjes waren vijf gulden. Een bijzonder hoog bedrag voor eind jaren ’60. Toch waren de 1500 kaarten voor het Rotterdamse optreden en de 2500 Amsterdamse tickets allemaal uitverkocht.

Afwezig

Uiteindelijk was begeleidingsband Sweet Inspiration toch thuisgebleven. In plaats daarvan stonden er drie danseressen op het podium. “Maar de band werd nauwelijks gemist”, zei een van de journalisten van de Telegraaf die bij de optredens was.

“Voor de eerste keer in Europa maakte Miss Aretha Franklin waarom ze de titel Lady Soul ten volle verdient”, schreef de recensent lyrisch. “Haar show is vrij simpel, maar zij slingert haar songs met zoveel kracht en allure de zaal in dat het licht ontvlambare publiek geen seconde aarzelde en enthousiast begon mee te klappen en te deinen.”

Lady Soul zingt in Nederland vooral haar grootste hits, zoals Natural Woman en Chain of Fools. “Dat was niet erg, want deze tot een maximum geladen elektrische sfeer maakt men alleen ter plekke in de zaal mee”, schreef Het Parool.

Het concert had nog een extra Rotterdams tintje, door het optreden van de Rotterdamse Rythm & Bluesgroep The Free, met onder meer Ray Nichols en de latere radio-dj Ferry Maat.

Beelden

Van het concert in Rotterdam zijn geen beelden bewaard. Dat is wel het geval van het concert in Amsterdam, dat later op de dag volgde.

Vaak wordt alleen het Amsterdamse concert vermeld. Maar de eerste keer dat Aretha Franklin in Nederland zong, was toch echt in Rotterdam. In de Doelen dus, waar Shirma Rouse zondag ook haar tribute ten gehore brengt. Het concert begint om 20.15 uur.

