Deel dit artikel:











Kleine CO2-lekkage in Bleiswijk Foto: AS Media

In een kas aan de Anthuriumweg in Bleiswijk is voor de tweede keer in korte tijd een CO2-lekkage geweest. Dieren in de buurt van het lek zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. Volgens een getuige ging het om kangoeroes.

Vrijdag was op dezelfde plek ook al een koolstofdioxide-lek. De leidingen in de kas zijn zondag door de beheerder afgesloten en zullen worden vervangen.