Degelijk Sparta wint voor vierde keer op rij zonder tegendoelpunt

Sparta heeft zondagmiddag FC Den Bosch op Het Klasteel verslagen. Die stand was bij rust al bereikt. Lars Veldwijk en Mohamed Rayhi maakten de doelpunten voor de Rotterdammers.

Sparta ging tegen de Brabanders goed van start. Het was beter dan de ploeg van Wil Boessen. Het kreeg via Rayhi ook een goede kans op de openingstreffer. Duarte legde de bal terug, waarop Veldwijk besloot de bal bewust te laten lopen. Daardoor kon Mohamed Rayhi aanleggen, maar bracht doelman Wouter van der Steen redding.

Niet veel later kwam Sparta wel op voorsprong. Royston Drenthe kwam aan de linkerkant goed door en gaf de bal op Lars Veldwijk. Die benutte de geboden kans glansrijk.

Goals snel achter elkaar

Nog geen vijf minuten later lag de tweede Spartaanse goal al in het net. Het was weer een vleugelverdediger die Sparta aan een goal hielp. Janne Saksela gaf aan de rechterkant goed voor op Rayhi, die alleen nog maar hoefde af te ronden. Dat deed hij dan ook: 2-0.

De spanning in de wedstrijd werd door Stefano Beltrame wel weer bijna teruggebracht. Hij liep op doelman Kortsmit af en kon schieten, maar Kortsmit bleef staan en zorgde ervoor dat Den Bosch niet kon scoren. Daardoor stond er bij rust een 2-0 voorsprong voor Sparta op het scorebord.

Mindere tweede helft

In de tweede helft gebeurde er lang niet veel. In de zeventigste minuut was de volgende kans pas te noteren. De ingevallen Halil Dervisoglu stuitte op doelman Van der Steen. In de 84e minuut kon spits Veldwijk Sparta in veilige haven schieten. Hij maakte echter de verkeerde keuze. Hij stifte de bal en dat resulteerde niet in het gewenste resultaat.

Daarnaast kon Den Bosch er aan de andere kant vandoor. De gevaarlijkste man van Den Bosch, Stefano Beltrame, schoot vervolgens de bal op de lat. Dichterbij een aansluitingstreffer kwam Den Bosch niet. Daardoor wint Sparta weer in de Keuken Kampioen Divisie en houdt het wederom de nul.

Scoreverloop

13' 1-0 Lars Veldwijk17' 2-0 Mohamed Rayhi