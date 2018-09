Deel dit artikel:











LIVE: Sparta-FC Den Bosch (2-0) Sparta-FC Den Bosch

Sparta krijgt zondagmiddag op Het Kasteel FC Den Bosch over de vloer. De Rotterdammers kunnen bij een overwinning zeker vier ploegen op de ranglijst van de eerste divisie passeren. Uiteraard is RTV Rijnmond bij deze wedstrijd in Rotterdam-West.

Het duel begint om 14:30 uur op Het Kasteel en zal in Radio Rijnmond Sport, dat al om 12:00 uur start, worden gevolgd door commentator Dennis Kranenburg. Wil je meepraten over Sparta-FC Den Bosch? Laat dan onder dit bericht een reactie achter.