Eddy Pieters Graafland opent Feyenoord-tentoontelling

Met het aansnijden van een grote taart heeft voormalig keeper Eddy Pieters Graafland zaterdag de foto-expositie van het Rotterdamse echtpaar De Does geopend. De tentoonstelling omvat honderden foto's over de club en het Legioen.

De collectie is te zien in het Wapen van Degenkamp aan de Dordtsestraatweg in Rotterdam. De opbrengst van de expositie gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis.

De nu 84-jarige Eddy Pieters Graafland stond tussen 1958 en 1970 bij Feyenoord in het doel. Hij kwam van Ajax. Samen met Hans van Breukelen en Edwin van der Sar wordt hij tot de beste keepers van de twintigste eeuw gerekend.

Zijn specialiteit was het stoppen van strafschoppen. Daarvoor hield 'Eddy PG' in een notitieboekje nauwgezet de favoriete hoeken van voetballers bij. Pieters Graafland speelde ook 47 keer voor het Nederlands elftal.