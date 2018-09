Rwandese oppositieleidster op vrije voeten

De Rwandese oppositieleidster Victoire Ingabire is vrijgelaten, President Paul Kagame heeft haar gratie heeft verleend.

Ingabire, die zeventien jaar in Nederland woonde, werd in 2013 in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar celstraf.voor samenzwering tegen de regering, het bagatelliseren van de Rwandese genocide en haatzaaien. Haar advocaat noemde aanklacht compleet verzonnen.

Ingabire is niet de enige die de gevangenis mocht verlaten. President Kagame heeft de vervroegde vrijlating van in totaal 2.140 veroordeelden goedgekeurd.

In Nederland vestigde Ingabire zich onder meer in Zevenhuizen. Haar echtgenoot woont daar nog steeds.