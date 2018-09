Rotterdamse tantramasseur 'bekent' op verborgen camerabeelden

Een Rotterdamse tantramasseur die binnenkort voor de rechter moet verschijnen vanwege seksueel misbruik van cliënten gaat gewoon door met zijn praktijken. Dat blijkt uit opnamen van SBS 6-journalist Alberto Stegeman met een verborgen camera, die vanavond worden uitgezonden.

In het programma praat 'therapeut' Edwin M. met een vrouwelijke collega, die een verborgen camera heeft meegenomen. Daarin maakt M. duidelijk dat hij nog altijd onder meer vagina's masseert, ondanks de verzekering op zijn website dat zijn massages niet erotisch zijn.

"Ik ga ver in dingen", legt hij uit in het gesprek. "Als je geen nee kunt zeggen, is dat een ding waarvoor je zelf verantwoordelijkheid moet nemen."

Tantramassage

Tantra is een spirituele stroming uit Azië, die deel uitmaakt van het boeddhisme en hindoeïsme. Bij tantramassage wordt de confrontatie aangegaan om problemen te overwinnen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van bepaalde oefeningen.

Nederland telt enkele honderden tantramasseurs, van wie sommigen ook in de regio Rotterdam actief zijn. Vorig jaar werd een meldpunt geopend om misstanden te registreren.

OM

Stegeman heeft zijn beelden overgedragen aan het Rotterdamse Openbaar Ministerie. Hij spreekt van een "bekentenis". De aflevering van Undercover in Nederland is vanavond om 21.30 uur te zien op SBS 6.