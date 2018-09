Je camper omtoveren met unieke street art op festival Pow! Wow!

Zeventig kunstenaars gingen dit weekend op allerlei objecten aan de slag op de Keileweg in Rotterdam-West. Daar werd street art festival Pow! Wow! Roterdam gehouden.

De kunstvorm is ontstaan uit de graffitibeweging en komt steeds meer uit de illegaliteit. Een van de onderdelen van het festival was 20 VANS, 30 CANS. Busjes en campers werden met de hand geschilderd door artiesten.

''We houden zelf heel erg van nieuwe dingen en design, maar we houden ook van old skool campervans'', zegt campereigenaar Charlotte van der Heijden blij over het resultaat van de schildering. ''Hij was gewoon te saai.''

Naast het maken van schilderingen, waren er op het festival ook foodtrucks en optredens van bands.