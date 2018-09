Deel dit artikel:











Henk Fraser na Sparta-Den Bosch (2-0): 'Veel spelers neigen ernaar om schuld ergens anders te leggen' 09-16-fraser

Sparta heeft zondagmiddag de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Den Bosch in winst omgezet. De ploeg van Sparta-trainer Henk Fraser won in eigen huis met 2-0. Fraser was na afloop vooral te spreken over de degelijkheid van zijn ploeg.

"Ik ben redelijk tevreden", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "Het eerste half uur hebben we uitstekend gespeeld. Het was de beste fase in de vijf wedstrijden wedstrijden tot nu toe. Wat dat betreft ben ik tevreden. In het tweede gedeelte vind ik dat we nalaten om te scoren en onze supporters te vermaken. Maar we hebben een stapje gemaakt. We hebben veel meer gecreëerd en ook mooier gevoetbald hebben dan de afgelopen weken." Bekijk hierboven heel het interview met Fraser.