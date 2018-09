Deel dit artikel:











Grote slang gevonden langs Maasoever Still uit video

In Rotterdam-Charlois is zondag een ruim een meter lange slang gevonden. Het reptiel zat in het gras langs de rivier en werd door voorbijgangers opgemerkt.

Specialisten hebben de slang gevangen en overgedragen aan de dierenambulance. Het gaat om een korenslang, een soort die normaal gesproken alleen in de Verenigde Staten voorkomt. Het reptiel is zeer geliefd bij terrariumshouders.