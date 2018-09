Rotterdammers winnen NK Stoepranden

In het voetbalstadion van Excelsior in Rotterdam hebben zondag duizend mensen meegedaan aan het NK Stoepranden.

Er waren de afgelopen maanden in achttien gemeenten voorrondes. Daaraan deden in totaal achtduizend mensen mee. De oudste deelnemer was de 93-jarige Rotterdammer Jaap van Dam.

Er werd gestreden in zes leeftijdscategorieën. Drie daarvan hadden uiteindelijk een winnaar uit onze regio:

Categorie 6 t/m 10 jaar: Bob de Vreede, Rotterdam

Categorie 15 t/m 20 jaar: Lars Vonk, Alblasserdam

Categorie 50 t/m 74 jaar: Addy Poutsma, Rotterdam