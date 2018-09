Eddy PG opent Kuip-fotoexpo pixelduo Bep en Tinus de Does

Maar liefst 4000 unieke Kuip-kiekjes behelst de 'We gaan naar het stadion'-foto-expo van gelegenheidsfotografie-echtpaar Bep en Tinus de Does.

En dat is dan weer een selectie uit een half miljoen bespiegelingsbepixelingen van op zuid en in de stad die de Doesjes in de loop der decennia her en der onverdroten hebben geschoten.

Met alle graagtes van gernte kwam de tegenwoordig in Barendrecht woonachtige oud-Feyenoordkeeper Eduard Laurens Pieters Graafland alias Eddy PG hun omvangrijke bepixelingsarbeid bekijken en met grandeur onthullen in het Wapen van Degenkamp-partycentrum aan de Dordtsestraatweg.

Met hun noestwoeste stadse fratsfotografeer-manie zijn Bep en Tinus de Does inmiddels namelijk een landelijk bekend, want bij allerhande Rotterdams randomisante sloopwerk, wederopknap, herverbouw, evenementerie, rouw-, trouw- plus sporthegemonie ontpopselend begripfenomeen.

De entree-opbrengst van de unieke tentoonstelling komt op voorspraak van Eddy Pieters Graafland geheel ten goede aan het Sofia-kinderziekenhuis.

Zelf zijn Bep en Tinus naarstig op zoek naar een uitgever annex wilde weldoener die hun vijftigste foto-boek van de persen kan helpen rollen.

Onder grote belangstelling van overwegend gerontisch gevorderden, verrichtte Eddy dit keer 'ns zonder zijn charmante ega Teddy, met z'n gentleman's charme, brille en cachet de minutieus kleurrijk te kijk gezette exhibitie om zich daarna weer vol op zijn eigen eenenzestigste post-diamanten huwelijksvieringsvoorbereidingen te storten.

Eddy PG, volgens velen Feyenoord's beste keeper ooit én het illustere expo-paar vergunden vloggenist Jack F Kerklaan na de nuttiging van de openingsrite-sjampoeper met Kuipspektakeltaart, een wijle met hen in gesprek te gaan.......