Uitstel Hoekse Lijn: 'We zijn gedegradeerd tot een Noord-Gronings dorpje in onze regio'

"Een ramp vind ik het. Vreselijk, iedere keer dat uitstel en die onduidelijkheid. Ik vind het echt niet kunnen." Reizigers die gebruik maken van het alternatief vervoer van de Hoekse Lijn zijn niet te spreken over de vertraging die de nieuwe metrolijn opnieuw heeft opgelopen.

Vrijdag werd bekend dat de eerste metro op de Hoekse Lijn pas eind januari of begin februari 2019 over het spoor rijdt, terwijl dit volgens het oorspronkelijke plan al in september 2017 zou moeten gebeuren. Het blijkt onhaalbaar om de lijn nog dit jaar in gebruik te nemen.

Groot struikelblok is de beveiligingssoftware. Die wordt pas begin november opgeleverd door producent Bombardier. Daarna zijn er nog minstens tien weken nodig om de metro's te laten rijden. Dat heeft te maken met vergunningen en de benodigde testen.

"Ik vind dat we zijn gedegradeerd tot een Noord-Gronings dorpje in onze regio", zegt een vrouwelijke reiziger bij station Schiedam. Een veelgehoorde klacht gaat over het gebrek aan beschutting bij dat station. "De regen komt er straks weer aan, maar er is hier geen mogelijkheid om ergens te schuilen. Dat is erg vervelend."

Het uitstel komt voor veel reizigers niet als verrassing. "Verschillende buschauffeurs hadden al laten doorschemeren dat het langer zou gaan duren", vertelt een jongen. "Dat zijn toch weer extra maanden in de kou."

In het ootje genomen

Jacco van Dam, gebiedsbestuurder in Hoek van Holland, is enorm teleurgesteld over de huidige situatie. Op een besloten bijeenkomst die raadsleden uit Maassluis, Schiedam en Vlaardingen woensdag hadden, werd volgens hem gezegd dat het vierde kwartaal van 2018 haalbaar zou zijn voor de Hoekse Lijn.

"En dan twee dagen later een brief krijgen dat het uitgesteld is. Ik voel me behoorlijk in het ootje genomen", zegt Van Dam. "We hadden al twijfels over het vierde kwartaal, maar op deze manier voel je je helemaal niet serieus genomen."

Door de vertraging zijn reizigers nog tot zeker februari aangewezen op bussen, die rijden tussen Schiedam en Hoek van Holland. Wel blijven de compensatiemaatregelen - korting op saldoreizen en abonnementskorting - van kracht.

Volgens Van Dam wordt gewerkt aan de beschutting bij station Schiedam. "We hebben meerdere malen gevraagd om die te verbeteren. Daar gaan ze actie op ondernemen, hebben ze me toegezegd."

Van Dam vraagt zich af of de metro inderdaad eind januari/begin februari gaat rijden. "Ik geloof er niet in", zegt hij. "Gezien de problemen die ik allemaal heb gehoord, denk ik april/mei. Er gaat na het leveren van software nog een periode van testen aan vooraf. Als die begin november wordt geleverd, kom je je al eind januari uit. En dan moet alles perfect verlopen. Ik durf er geen uitspraken meer over te doen."