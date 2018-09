Deel dit artikel:











Auto brandt uit bij metrostation Rotterdam-Hoogvliet Foto: MediaTV

Op de parkeerplaats bij metrostation Hoogvliet is in de nacht van zondag op maandag een auto in vlammen opgegaan. De brandweer rukte rond 03:00 uur uit, maar de wagen bleek niet meer te redden.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.