Nieuw warmterecord in Nederland

Opnieuw sneuvelt er dit jaar in Nederland een warmterecord. In De Bilt wordt het voor de 117e keer dit jaar meer dan twintig graden, meldt weerman Ed Aldus. Het oude record stamt uit 2003.

Ook op Rotterdam The Hague Airport is het warmterecord aangescherpt. Maandag is de 110e warme dag. Het oude record uit 2016, toen er 107 warme dagen werden gemeten in de regio, is daarmee al verbroken.

De komende weken kunnen er nog meer warme dagen bij komen. Een temperatuur van tenminste twintig graden in oktober is namelijk geen uitzondering: op 1 oktober 2011 werd het op Rotterdam The Hague Airport 26,0 graden en daarmee was het zelfs nog zomers warm. Op 22 oktober 2013 werd het nog 21,6 graden.