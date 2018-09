Emile Roemer in theater met show over Feyenoord: 'Iedereen heeft prachtige verhalen'

Oud-fractievoorzitter van de SP, Emile Roemer, presenteert vanaf maandag de maandelijkse talkshow Gelül in theater Walhalla in Rotterdam. Deze talkshow gaat over zijn grote liefde: Feyenoord.

De theatershow wordt voor en door Feyenoordsupporters gemaakt. "Er wordt al zoveel gesproken over spelers, trainers en wedstrijden, maar nooit echt over Feyenoordsupporters", verklaart Roemer.

"We gaan het in de theatershow met bekende en onbekende Feyenoordsupporters hebben over anekdotes. Iedereen heeft wel anekdotes over wedstrijden waar hij/zij bij is geweest. Waar hij blij en trots was, waar hij kletsnat onder de fontein stond of waar hij zich bezopen heeft vanwege een verloren wedstrijd. Als je doorvraagt, heeft iedereen ongelooflijk veel prachtige verhalen."

Die verhalen probeert Roemer in zijn show naar boven te halen. Zelf kreeg Roemer de liefde voor de voetbalclub van zijn ouders mee, die uit Rotterdam komen.

"Ik herinner het me nog goed, de Europa Cup 1-wedstrijd in Milaan tegen Celtic. Ik was een manneke van een jaar of 8 en keek het in een volle kamer thuis, dat liet al zo'n indruk achter. Ik heb erna ook een heel mooi plakboek gemaakt met krantenartikelen en die heb ik nog steeds."

Bekende gasten

De gasten van maandag zijn zanger Gerard Cox, Emile Meijer (de vrouw van Feyenoordicoon Gerard Meijer) en Adri Moulijn (de weduwe van voetballer Coen Moulijn).

Daarnaast zijn er vaste gasten die in elke show terugkomen. Zoals de Rotterdamse acteur Martin van Waardenberg, die de kwaliteit van het voedsel in en rondom de Kuip bespreekt. Spoken wordkunstenaar Christhopher Blok heeft het elke show over Feyenoord en Rotterdam, zoals hij dat eerder deed met 'Vlees in de Kuip' voor Radio 1.