Jerrycans en vaten gedumpt in Dordrecht Foto: Archief (ANP/Marcel van Hoorn)

Op Sportpark Schenkeldijk in Dordrecht zijn maandagochtend zes blauwe vaten en meer dan twintig jerrycans aangetroffen. Het is niet duidelijk of het om drugsafval gaat.

Vaten als deze worden wel regelmatig gebruikt om chemicalliën voor de productie van bijvoorbeeld xtc te dumpen in de natuur. Alle vaten zijn dicht en staan rechtop, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Er is dus geen sprake van lekkage. De gemeente Dordrecht gaat de vaten opruimen.