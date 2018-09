Arts: 'Wie zonder oproep een meningokokken-inenting wil, moet echt rondbellen'

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond heeft afgelopen weekend de eerste oproepen verstuurd voor de inenting tegen meningokokken. Het CJG zegt dat er genoeg vaccins zijn voor de komende vaccinatiecampagne onder jongeren.

Wie zich zonder oproep wil laten inenten moet goed zoeken, want het vaccin is schaars. Dat merkte ook Rijnmond-collega Martin van den Bogaerdt.

Martin wil zijn zoon van twintig laten vaccineren. "Meningokokken is een ernstige ziekte. Een medestudent van mijn zoon is er vorig jaar aan overleden. Dat hakte er behoorlijk in."

Het verraderlijke is dat de ziekte in het begin lijkt op een gewone griep. Binnen een paar dagen kan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging volgen. En dat is gevaarlijk.

Maar Martins zoon valt niet binnen de doelgroep. De campagne richt zich alleen op veertien- tot achttienjarigen en peuters van veertien maanden. Martin moest dus zelf op zoek. Als eerste klopte hij aan bij de GGD. "Dat is ook de instantie waar je je prikken gaat halen als je op reis gaat", legt hij uit.

Hij zag op de website van de GGD dat het vaccin tegen meningokokken gewoon verkrijgbaar was. Maar toen hij belde, kreeg hij te horen dat de wachttijd inmiddels twee maanden is.

"Ik ben toen verder gaan zoeken. Het kan ook via de huisarts, de commerciële aanbieder reisprik.nl en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Binnen een week! Waarom moet dat bij de GGD zo lang duren? En waarom verwijst de GGD niet naar de huisarts?"

Slechte verkrijgbaarheid

We hebben de vraag van Martin voorgelegd aan Inge Moorman, stafarts van het Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond. "Ik begrijp de ongerustheid van Martin heel goed. Maar de verkrijgbaarheid van het vaccin is slecht. Als mensen het heel graag willen, is het echt een kwestie van rondbellen en hopen dat het lukt."

De GGD lijkt een logisch adres om te beginnen met zoeken. Maar dat valt tegen. "Dat het bij de GGD zo lang duurt, is juist omdat zoveel mensen naar de GGD bellen en de spreekuren overvol zitten."

Moorman benadrukt dat het vooral zaak is dat de risicogroepen zich laten inenten. Voor de ziekte meningokokken type W zijn dat tieners en peuters. Kinderen in de leeftijd van veertien tot achttien jaar zitten vaak op grote scholen en komen in aanraking met heel veel mensen. Juist als zij zijn ingeënt, zijn ook de mensen in hun omgeving beschermd, zegt de stafarts.