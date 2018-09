Harry van der Laan in FC Rijnmond

Harry van der Laan is maandag te gast in FC Rijnmond. De voormalige spits van onder andere Feyenoord zal samen met onze Feyenoord-volger Dennis van Eersel en huisanalyticus Emile Schelvis aanschuiven bij presentator Bart Nolles.

Uiteraard wordt er stil gestaan bij het gelijkspel van Feyenoord bij AZ. Had Giovanni van Bronckhorst gedurfder moeten spelen en wisselen of juist niet?

Daarnaast bespreken we de wisselende resultaten van Excelsior, Sparta en FC Dordrecht.

In Sportclub Rijnmond zijn er reportages over de in verval geraakte amateurclub Capelle en de vijfde editie van de Junior Bep van Klaveren memorial.

FC Rijnmond begint rond 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald.