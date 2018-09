Megafietstocht van Parkinsonpatiënt vertraagd

De 10 duizend kilometer tocht van Ruud Overes (57) tegen Parkinson gaat vijftien dagen extra duren. De Bergschenhoeker met Parkinson zou na tachtig dagen fietsen in Athene aankomen, maar door wat vertraging arriveert hij later dan verwacht.

Het tempo van Overes is minder snel dan verwacht door onder andere het stevige klimmen in de bergen en het weer. Hij heeft besloten vijftien dagen langer over de tocht te doen en komt op 30 september aan in Athene.

Geld ophalen

Overes fietst de 10 duizend kilometer lange tocht door Europa om geld op te halen voor meer onderzoek naar Parkinson. Hij heeft al ruim 11 duizend euro opgehaald.

Sinds een jaar weet Overes dat hij lijdt aan de Parkinson. Hij wilde na zijn pensioen een lange fietsreis maken, maar gooide het roer radicaal om toen hij het slechte nieuws hoorde.