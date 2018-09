Politiehond rekent 16-jarige autokraker in

Een politiehond heeft geholpen een 16-jarige autokraker Rotterdam-Vreewijk aan te houden. De jongen trok de aandacht van een surveillerende agent omdat hij in de buurt van geparkeerde auto's op de Pinksterweide stond. Toen de politieman de jongen aansprak, rende de knul weg.

De agent zag dat van een van de auto's een ruit was ingeslagen. Hij riep daarom naar de jongen te stoppen, maar die luisterde niet. Ook het tevoorschijn halen van een politiehond hielp niet.

Toen de agent daarop de hond losliet, haalde de viervoeter eenvoudig de vluchtende jongen in.

Later bleek dat de 16-jarige jongen nog een andere auto had gekraakt. Ook van deze wagen was een ruit ingeslagen.