Watertaxihalte bij De Kuip wordt omgedoopt van (0)20 naar 010

De watertaxihalte bij De Kuip wordt omgenummerd van 20 naar 010. Dit is een initiatief van Jurgen de Beck, die vlakbij de halte woont en een hartstochtelijke Feyenoordsupporter is.

De Beck heeft een appartement aan de Puck van Heelstraat en het 'foute' steigerbord is volgens hem elke dag een doorn in het oog. De druppel was de ronde zwarte sticker die het watertaxibedrijf vorig jaar voor elke halte heeft geplaatst. "Wij lezen hier nu écht 020", zegt De Beck.

Liefde voor Feyenoord

Volgens De Beck zijn veel buurtbewoners het met hem eens. "De meeste mensen in deze buurt zijn hier ooit komen wonen uit liefde voor Feyenoord, onder wie ook clubiconen zoals Bennie Wijnstekers en Leo Beenhakker", legt De Beck uit.

"Voor ons is het ergerlijk dat we dan vlakbij een watertaxihalte wonen met dat gehate nummer erop. Je wordt zo toch elke keer weer met je neus op het bestaan gedrukt van een stad en een club waarvan wij als Feyenoorders de namen niet willen uitspreken."

De Beck doet wekelijks rek- en strekoefeningen na het hardlopen bij de steiger. "Nou, probeer dan maar eens om geen acht op dat 020-bordje te slaan. Dat lukt hardcore Feyenoord-aanhangers simpelweg niet."

De directie van Watertaxi Rotterdam gaat in op het verzoek van De Beck. Volgende week zal steiger 20 met 010 worden aangeduid.