Geliefde pakketbezorger Ab uit Hendrik-Ido-Ambacht overleden Ab de Does

Ab de Does, postbezorger in Hendrik-Ido-Ambacht, is dit weekend overleden. De Does was bekend in 'zijn' wijk De Volgerlanden: toen hij 2016 in de clinch lag met zijn werkgever PostNL, is de buurt voor hem in actie gekomen en zijn er 2500 handtekeningen ingezameld om hem te behouden in de wijk.

De actie voor de postbezorger reikte zelfs tot in Hoofddorp. Een bus vol strijdbare Ambachters trok destijds naar het hoofdkantoor van PostNL om de handtekeningen af te leveren. Zonder resultaat: Ab gooide eind 2016 de handdoek in de ring, omdat de kosten voor een rechtszaak tegen PostNL te hoog zouden zijn. Lees ook: Buurt in actie voor pakketbezorger Ab Een van de initiatiefnemers om Ab destijds in de wijk te houden, was Jolanda Plasmans. De familie van Ab nam dit weekend contact met haar op om het trieste nieuws te vertellen. "Ik schrok me helemaal het lazerus", zegt Plasmans. "Dit verwacht je niet." “Toen hij moest stoppen als postbezorger, is Ab verder gegaan als zelfstandige. Toen Ab dit weekend spullen ging afleveren bij een klant, is hij in elkaar gezakt: een hartaanval", legt Plasmans uit. Ze wil Ab nu een laatste dienst bewijzen. Ze is direct Hendrik-Ido-Ambacht in gegaan en heeft flyers gemaakt om mensen op de hoogte te brengen van zijn overlijden. “Ik vond dat de wijk moet weten dat hij is overleden. Voor welke andere postbezorger heeft een wijk ooit actie gevoerd om hem te behouden? Het was zo’n fijne man.” Jolanda overweegt om samen met meerdere bewoners een rouwboeket aan te bieden aan de familie en nabestaanden van Ab. Vrijdag wordt hij begraven in Dordrecht. Hij is 65 jaar geworden.