DNA-match leidt tot aanhouding Schiedamse zedenverdachte

De politie in Rotterdam heeft vorige week een 41-jarige Schiedammer aangehouden voor betrokkenheid bij een zedenzaak in zijn woonplaats in 2017. De politie kwam de man op het spoor door een DNA-match.

In de nacht van 22 op 23 april 2017 sprak hij op de rotonde tussen de Schiedamseweg en de Rotterdamsedijk een 47-jarige vrouw aan. Hij lokte haar zijn auto in met de belofte haar thuis te brengen. De dader reed alleen niet naar haar huis, maar naar een industrieterrein in Schiedam. Daar misbruikte hij haar. De politie stelde meteen een onderzoek in. Ook de opsporingsprogramma's Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht besteedden aandacht aan de zaak. Uiteindelijk heeft een DNA-match geleid tot de aanhouding van de verdachte. De Schiedammer is onlangs veroordeeld voor een andere zaak. Zijn DNA is toen in de databank terechtgekomen en leverde een match op met het DNA dat op de plaats delict in 2017 werd gevonden.