Deel dit artikel:











'Bep was een legend' Boksers op Junior Bep van Klaveren Memorial: 'Bep was een legend'

Nog altijd is Bep van Klaveren de enige Nederlander die goud won op de Olympische Spelen. Exact 90 jaar geleden, maar zeker in zijn Rotterdam wordt hij nooit vergeten. Ook niet door de deelnemers aan de Junior Bep van Klaveren Memorial. "Hij is een legend."

In de Maassilo vond zondag de vijfde editie plaats van het jeugdevenement. Nederlandse boksers namen het op tegen Engelse talenten. "Deze editie is nog mooier en drukker dan vorig jaar", kijkt bondscoach Harrie van Bemmel tevreden terug. Een aantal van de boksers komt uit Rotterdam en zij dromen van de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Om dan misschien wel een gouden medaille te winnen. Net als de man, die maandagavond wordt geëerd met 'zijn' 25e Memorial: Bep van Klaveren.