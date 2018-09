Noble over The Voice Senior: 'Ik heb niet van de minste verloren'

De Dordtse Noble greep net mis: afgelopen vrijdag werd zij niet benoemd tot de winnaar van The Voice Senior. Rouwig is zij er niet om. "Je bent met elkaar daar en ik heb natuurlijk niet van de minste verloren", zegt Noble.

De 71-jarige Noble verloor van de 69-jarige Jimi Bellmartin. "Hij is natuurlijk steengoed en zingt de sterren van de hemel", zegt Noble. "Als je nou van een of andere lul verliest die niet kan zingen, maar hij is zo'n verschrikkelijk aardige vent."

Noble zong Mercy van Duffy, waar ze zelf niet zo blij mee was. "Ik vind het niet zo'n lekker nummer en het past niet bij mij. Ik heb te kort de tijd gehad om het in te studeren, dus ik kon eigenlijk niks erin leggen. Ik zat alleen maar te denken: hoe gaat die tekst ook alweer. Ik vond dat ik met I am Sorry weer een hoop goedmaakte."

Noble heeft het niet zo met de vraag wie er beter is. "Ik ben van de week bij RTL Boulevard geweest en dan zit er zo'n vent, Ronald huppeldepup die zei over Jimi 'You were far far the best', dat vind ik dan zo flauw", Ze doelt op Ronald Molendijk. "We zijn zo leuk onder elkaar en dan zegt zo'n lul van een vent dit. Dat vind ik niet leuk, ook niet tegenover de anderen."

Toekomst

Noble ziet de toekomst rozenkleurig in. Zij heeft een band gevormd met haar dochter en wordt geholpen door de manager van Angela Groothuizen.

Jimi mag door zijn winst in het Ziggo Dome staan tijdens het Muziekfeest van het Jaar. "Het Muziekfeest van het Jaar? Neem mij niet kwalijk, tussen Jan Smit en Jeroen van der Boom? Nee dank u."