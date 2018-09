Dalai lama neemt met laatste lezing afscheid van Rotterdam

Rotterdam Ahoy stroomde maandagochtend vol met boeddhisten en niet-boeddhisten. De dalai lama, Nobelprijswinnaar en geestelijk leider van de Tibetanen, gaf daar maandag een openbare lezing.

Hij is al een aantal dagen in en om Rotterdam te vinden. Vrijdag werd hij door honderden mensen onthaald bij het Parkhotel in Rotterdam. Voor velen was dat een emotioneel moment.

"Het is de mooiste dag van mijn leven. Ik ga het nooit vergeten. Vandaag ga ik vieren dat ik de dalai lama heb ontmoet", vertelde een Amsterdamse boeddhiste vrijdag.

Ook zondag stond de dalai lama in Ahoy. Hij gaf 's ochtends een lezing over mededogen, waar ook acteur Richard Gere bij aanwezig was.

Maandag gaf hij de boeddhistische les 'Acht verzen voor het trainen van de geest in compassie.' Ook daar kwamen duizenden mensen op af.

"Als ik tegen jou zeg dat het goed zou zijn om aardig tegen elkaar te zijn, ben je niet erg onder de indruk", legt een van de aanwezigen uit. "Maar als de dalai lama zegt dat je aardiger moet zijn, komt dat bij veel mensen veel dieper binnen."

"Hij heeft deze heel eenvoudige boodschap die we eigenlijk allemaal wel kennen. De dalai lama presenteert en verwoordt dat op een manier die levens verandert", vertelt hij. "Dat is iets wat bijna niemand anders kan."