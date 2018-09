Deel dit artikel:











Sportwagen knalt tegen pilaar Kleinpolderplein Foto: MediaTV

Een enorme klapper maandagmiddag op het Kleinpolderplein in Rotterdam. De bestuurder van een sportwagen verloor de macht over het stuur en knalde tegen een pilaar aan. Van de auto is weinig over.

De bestuurder gaf zelf aan niets te mankeren, maar is ter controle toch naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren kan de politie nog niet zeggen. De automobilist had niet gedronken en hij reed volgens de politie ook niet te hard.