Waterbus schrapt halte Stadswerven Archieffoto

Wie met de waterbus van of naar de Dordtse wijk Stadswerven wil, kan dat nog maar even doen. Per 1 oktober wordt de halte opgeheven.

Er zijn steeds minder mensen die op dit punt in- of uitstappen. Daarbij komt dat de gemeente Dordrecht het gebied nodig heeft als gronddepot voor het dempen van de noordelijke insteekhaven. Reizigers richting Sliedrecht kunnen vanaf 1 oktober opstappen bij de halte Merwekade.