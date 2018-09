Gezondheidsproblemen houden eilandbewoner Hugo weg van Tiengemeten

Hugo verblijft nu in het Aafje zorghotel in Rotterdam

Tiengemeten moet voorlopig de bekende eilandbewoner Hugo Schortinghuis missen. Het gaat slecht met de gezondheid van de kleine man. De voormalige rattenvanger is een aantal weken terug met een ambulance van het eiland gehaald en verblijft nu in het zorghotel bij het Maasstadziekenhuis.

Hugo (68) is 1 meter 27 en bezit een oude smederij op Tiengemeten. Van de tien laatste bewoners woont hij het langst op het eiland. Maar nu zorgt een zenuwbeknelling ervoor dat zijn benen verlamd zijn.

“Door mijn groeistoornis heb ik een vernauwde ruggenmerg en dan worden die zenuwen sneller afgekneld”, legt Hugo uit.

Operatie

Opereren is op dit moment nog geen optie. Eerst krijgt Hugo nog allerlei onderzoeken en moet er een oplossing gevonden worden voor de spierspasmes, waar hij last van heeft. Ondertussen heeft hij veel pijn en mist hij het Tiengemeten.

“Het eiland is mijn alles. Ik hou van de rust en van de natuur. Niks voor mij om op zo’n kamertje opgesloten te zitten.”

Terug naar Tiengemeten?

Toch is het maar de vraag of hij ooit terug kan. Eerder dit jaar vertelde hij bij RTV Rijnmond graag oud te willen worden op het eiland. Maar zolang hij niet kan staan en lopen zit dat er niet in.

Hij kan geen thuiszorg krijgen, omdat het alleen met de pont te bereiken is. “Maar ik blijf positief en hou hoop. Ik heb daar een prachtige woning die helemaal op mij is aangepast. Maar misschien is er bijvoorbeeld een bejaarde verpleegster die me wil helpen.”

Kaartje sturen

Hugo een hart onder de riem steken? Stuur dan een kaartje! Dat kan naar:

Aafje zorghotel

Maasstadweg 2

3079 DZ Rotterdam