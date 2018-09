Stankov baalt van eigen goals bij FC Dordrecht

Antonio Stankov baalt van zijn eigen doelpunten in de afgelopen twee wedstrijden van FC Dordrecht. ''Ik neem het mezelf kwalijk, omdat het sowieso al niet top gaat'', zegt Stankov in gesprek met RTV Rijnmond.

Toch blijft de verdediger niet hangen in het nare gevoel. ''Mijn ploeggenoten weten ook dat ik het niet opzettelijk deed. Ze zeggen dat het kan gebeuren en dat ik gewoon door moet gaan.''

In de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Telstar kopte Stankov de bal in de hoek van het eigen doel en tekende daarmee voor de 0-1. Afgelopen vrijdag was het opnieuw raak in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. In dat duel bepaalde de Macedoniër de eindstand op 0-2.

Na vijf wedstrijden staat FC Dordrecht met slechts één punt op de negentiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Bekijk het item met Antonio Stankov hierboven.