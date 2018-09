Advocaat: 'Ik heb het hoofdstuk Sparta afgesloten'

Dick Advocaat heeft de pijnlijke degradatie met Sparta van afgelopen seizoen een plek gegeven. ''In het begin heb ik er veel problemen mee gehad, maar zoals je successen naast je neer moet leggen, moet je op een gegeven ook dit soort ervaringen afsluiten'', aldus Advocaat in gesprek met RTV Rijnmond.

De 70-jarige trainer begon maandag aan zijn nieuwe klus bij FC Utrecht. Zondag staat hij meteen voor een zware beproeving. Dan speelt hij met de Domstedelingen tegen Feyenoord in De Kuip. In 2016 hielp Advocaat het destijds zwalkende Feyenoord van Giovanni van Bronckhorst nog uit de put. ''Het is niet per definitie in mijn voordeel dat ik Gio ken'', zegt de oefenmeester. 'Ik heb wel een goede verstandhouding met hem dus hij krijgt zondag sowieso een vriendschappelijke hand van me.''

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht begint zondag om 12.15 in De Kuip.

Beluister hierboven het volledige interview.