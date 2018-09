Deel dit artikel:











Capelle zakt steeds verder weg in amateurvoetbal Capelle verloor zaterdag met 2-1 bij XerxesDZB

VV Capelle was samen met Barendrecht jarenlang de trots van het regionale amateurvoetbal, maar tegenwoordig komt Capelle uit in de Hoofdklasse. De start van de ploeg van Ron Timmers in de competitie is tegenvallend met slechts drie punten uit drie duels.

Capelle speelde jarenlang in de Topklasse en vocht mooie duels uit in het KNVB-bekertoernooi. Onder meer de profclubs Almere City, MVV en FC Dordrecht werden door Capelle uitgeschakeld. Zaterdag verloor Capelle met 2-1 bij XerxesDZB. RTV Rijnmond was aanwezig op Sportpark Faas Wilkes. Bekijk hieronder de volgende reportage.